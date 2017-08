Badminton – Die besondere Karriere des Marc Zwiebler

Genug ist genug

Zwiebler ist in den 15 Jahren seiner Profikarriere viel gereist. Er hat viele Freunde in der Szene gefunden. Nun, nach der Weltmeisterschaft 2017, macht er Schluss mit dem Leben aus dem Koffer – zumindest mit seiner internationalen Karriere.



Er hat sein Studium abgeschlossen, ist wieder nach Bonn gezogen und arbeitet in einer Unternehmensberatung. Außerdem hat er gemeinsam mit einigen Geschäftspartnern eine App herausgebracht, die die Bespannungshärte von Badminton-Schlägern am Klang der Saiten erkennt.



Aber ganz ohne den aktiven Sport kann und will er nicht leben. Deshalb spielt er in der aktuellen Bundesliga-Saison wieder für seinen Heimatverein, den 1. BC Beuel.