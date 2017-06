Confed Cup - vom Scheich-Pokal zur WM-Generalprobe

Dem deutschen Fußball war der Confed Cup lange Zeit lästig.



Das Turnier ohne Renomee mitten in der Sommerpause passte den Bundesligisten nicht in den Vorbereitungskalender. 1997 und 2003 verzichtete der DFB deshalb auf eine Teilnahme. 1999 schied Deutschland mit einer B-Vertretung in der Vorrunde aus.



Selbst vor dem Turnier 2005 im eigenen Land lieferte sich Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge via Presse einen Disput mit DFB-Manager Oliver Bierhoff über Sinn und Unsinn von Abstellungen.