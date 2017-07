Crossfit - Zirkeltraining als Wettkampf

Klassischerweise trainieren die Athleten nicht in einem normalen Fitness-Studio, sondern in einer "Crossfit-Box". Oft versprüht diese den Charme einer Hinterhof-Garage: Wenig Tamtam, dafür harte Arbeit und viel Schweiß.



Die erste Crossfit-Box wurde 1995 in Santa Cruz eröffnet. Die ersten Crossfitter in Deutschland gab es wohl 2012.



Aber es kommen nicht nur Crossfitter in die Boxen: Viele Leistungssportler integrieren Crossfit-Übungen in ihr Training. Beispielsweise Footballer oder Hockey-Spieler.



Von einigen Polizisten und Feuerwehrleuten wird Crossfit als Fitnesstraining genutzt. In den USA gibt es unter ihnen sogar eine Art Crossfit-Boom.