Seinen Ursprung hat das Querfeldeinfahren in Frankreich, wo es um 1899/1900 entstand. Bis heute ist deshalb der französische Name "Cyclocross" international gebräuchlich. Die ersten Weltmeisterschaften fanden 1950 in Paris statt. Auch in Deutschland hat der Sport eine lange Tradition. Deutsche Radprofis wie Rolf Wolfshohl in den sechziger und Klaus-Peter Thaler in den achtziger Jahren gehörten zu den weltbesten Crossfahrern und gewannen mehrfach den WM-Titel.