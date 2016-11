Das Coaching des Handballtrainers vor dem Spiel

Ob Wikinger-Sagen oder griechische Mythologie - die Vielfalt an Themen, die Kai Wandschneider in den Gesprächen mit seiner Mannschaft aufgreift, ist groß.



Als er mit seinem Ex-Klub TSV Bayer Dormagen zweimal in Folge den Aufstieg knapp verpasst hatte, wählte er in der dritten Saison an 34 Spieltagen ein anderes Thema für seine Kabinenansprache. Es half. Am Ende der Saison stieg Dormagen in die Bundesliga auf.