Der schwierige Spagat zwischen Schule und Leistungssport

Das Internat

Ein wichtiger Bestandteil des Fördersystems in Leverkusen ist das Sportinternat. Träger ist der TSV Bayer 04, aus dessen verschiedenen Abteilungen die Internatsschüler stammen.



Schlafplätze gibt es dort zwar noch nicht, eine entsprechende Erweiterung ist erst in Planung. Die Fußballer sind oft in Gastfamilien untergebracht, die anderen Sportler auch in sozialpädagogisch betreuten WGs oder zu Hause. Amelie wohnt zum Beispiel mit einer Leichtathletin zusammen.



Aber Amelie und Co. verbringen die meisten ihrer Nachmittage im Internat und nutzen dessen Leistungen. Die Leiterin Steffi Nerius, Speerwurf-Weltmeisterin 2009 und früher ebenfalls Internatsschülerin, erklärt das Angebot.