Der Traum vom Sportstudium

Neben der Bodenkür müssen die Prüflinge am Reck eine Übung mit mehreren Elementen zeigen: Aufschwung, Umschwung, Unterschwung. Außerdem erfolgt in der Turnhalle auch ein Kraftnachweis: Die Männer zeigen fünf Klimmzüge, die Frauen schwingen an den Ringen. Dazu noch der Sprung über das Pferd.



Isabella und Matthias meistern auch diese Hürde. Einige andere müssen sich verabschieden. Sie haben es in jeweils zwei Versuchen je Gerät nicht geschafft. Aber weshalb müssen die angehenden Studierenden so viele Leistungen erbringen - noch bevor sie mit dem Studium angefangen haben? Und vor allem, wenn sie vielleicht Sportmanagement studieren möchten?