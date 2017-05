Deutsches Tischtennis-Internat – Die Kaderschmiede des DTTB

Seit 2006 ist Düsseldorf die Heimat des Deutschen Tischtennisinternats. Doch das Konzept, schon die besten Jugendlichen in Trainingsgruppen zu konzentrieren, ist nicht neu. Auch vor der Düsseldorfer Zeit hat es vergleichbare Modelle in anderen Städten gegeben.



So startete das erste bundesweite Tischtennisinternat 1985 in Duisburg. Mit prominenten ersten Bewohnern: Neben dem heutigen Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf waren auch Steffen Fetzner und Nicole Struse dabei.



Zweieinhalb Jahre nach dem Start in Duisburg zog das Internat nach Heidelberg. Hier wurden unter anderem Torben Wosik, Elke Schall-Süß und später auch Christian Süß ausgebildet. Insgesamt hat es seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren etwa 140 Internatsschüler an den verschiedenen Standorten gegeben.