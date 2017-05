So sähe die Tabelle aus, wenn der Ball im Netz gezappelt hätte, anstatt an den Pfosten oder an die Latte zu klatschen: Den Bayern wären ihre beiden Niederlagen erspart geblieben, Gladbach und Leverkusen hätten die Europa League erreicht. Wolfsburg wäre schon lange gerettet und der HSV müsste stattdessen in die Relegation.