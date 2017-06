Die Tour de France in Deutschland

Nach dem Auftakt in Berlin finden noch drei weitere Etappen in Deutschland statt. Die 3. Etappe führt von Karlsruhe nach Stuttgart, die 4. Etappe von Stuttgart nach Pforzheim. Dort startet das Feld am nächsten Tag Richtung Straßburg. Die Zuschauer kommen in Massen. Zwischen Karlsruhe und Stuttgart stehen 1,4 Millionen Menschen am Straßenrand. Und das obwohl Deutschland damals Tennisland ist und Steffi Graf am selben Tag das Wimbledon-Finale gegen Martina Navratilova bestreitet. Es ist ein Vorgeschmack auf die grenzenlose Begeisterung, die Jan Ullrich mit seinem Toursieg 1997 auslöst.