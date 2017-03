Faszination Darts

Die Topstars verdienen auch top. Altmeister Phil Taylor (56) hat über die Jahrzehnte mehr als acht Millionen Dollar Preisgeld eingespielt.



Weltmeister Michael van Gerwen (Foto, 27) kommt in mehr als zehn Profijahren auf circa fünf Millionen Euro Einnahmen allein durch Preisgelder. Für den WM-Sieg 2017 kassierte er 400.000 Euro.



Die Dart-Premier-League ist 2017 mit fast zwei Millionen Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr dotiert. Vom Gesamtvolumen her hat das professionelle Darts andere Sportarten zuletzt abgehängt.