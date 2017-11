Schwitzen, strecken, schmettern Von Lisa Seemann & Jan Kawelke

Eine deutsche Turnhalle in Hagen: Schwingboden mit bunten Kästen und Kreisen, spärliches Tageslicht, Sprossenwände, Frikadellen und Waffeln am Buffet. Aus dem Verstärker am Wettkampfpult knarzen Zwischenstände, Turnschuhe quietschen, Sportlern jubeln und fluchen.



So typisch die Turnhalle, so ungewöhnlich der dort ausgeübte Sport: Statt Fußball, Badminton oder Volleyball wird an diesem Wochenende eine Mischung aus all dem gespielt: Federfußball.