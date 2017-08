MT Melsungen macht sich bereit zum Angriff

Handball-Bundesliga MT Melsungen - Bereit machen zum Angriff Eine Multimedia-Reportage von Maike Elger und Matthias Ehring (Video und Schnitt)

Am 24. August geht die Handball Bundesliga in eine neue Saison. Zum erweiterten Favoritenkreis zählt in diesem Jahr auch die MT Melsungen.



Wir haben den mittelhessischen Klub im Training begleitet. Wie bereitet sich ein ambitionierter Bundesligist auf die lange und harte Saison vor?