Kanupolo - Mit Ball und Boot auf dem Wasser

Während der Ball beim Polo mit Pferden tatsächlich mit einem Schläger ins Tor befördert wird, spielt das Paddel fürs Passen und Tore-Erzielen beim Kanupolo eine eher untergeordnete Rolle. Wichtiger ist es, den Ball gezielt werfen zu können.



Woher kommt also der Name dieses Sports? Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es erste Kanupolo-Spiele in England. 1927 wurden dann in Deutschland die ersten Meisterschaften ausgetragen. Von da an entwickelte jedes Land seine eigenen Regeln. Und in einigen Ländern spielten die Akteure den Ball tatsächlich mit ihren Paddeln.