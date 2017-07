Rückblick Tour de France 2017

Nicht nur Grün brachte das Team Sunweb mit nach Paris. Auch das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers eroberte ein Fahrer aus der deutschen Equipe.



Dem Franzosen Warren Barguil gelangen ebenfalls zwei Etappensiege: am französischen Nationalfeiertag in Foix in den Pyrenäen und auf dem legendären Col d'Izoard in den Alpen. In der Gesamtwertung belegte Barguil schließlich Platz zehn - was den Erfolg des Teams komplett machte.