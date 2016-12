Serie - Fußballberichterstattung in Deutschland

Zusätzlich ist die Rechtelage immer spezieller geworden, gerade was die Nutzung von Fußball-Bildern angeht.



So darf die Sportschau am Samstag zum Beispiel im Internet gestreamt werden. Die Video-on-Demand-Rechte, also die Verfügbarkeit auf Abruf, liegen allerdings bei bild.de.



Im DFB-Pokal hat die ARD wiederum weitreichende Live- und On-Demand-Rechte, darf Zusammenfassungen aber erst mit einer Verzögerung am Folgetag ins Internet stellen.