Tennis - die Magie der ersten vier Schläge Autoren: Dirk Burkhardt/Jens Mickler - Kamera: Matthias Ehring

Was ist entscheidend auf dem Tennisplatz? Warum gewinnt ein Spieler wie Novak Djokovic seine Spiele?



Der Australier Craig O'Shannessy ist Profi-Trainer, Fernseh-Experte und Verfechter von Datenerhebungen im Tennis. Mit seiner Daten-Studie "The First 4 Shots" sorgte er in der Tennis-Szene für Aufsehen - und Widerspruch.