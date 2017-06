Tom simpson

Simpson geht geschwächt in die 13. Etappe, aber er weiß, wie er sich in Schwung bringen kann. Auch in dieser Beziehung ist der Mann von der Insel längst in das Peloton auf dem Kontinent integriert. Der ehemalige Radprofi und Journalist Jean Bobet erinnert sich in einer Dokumentation der BBC, wie Simpson ihm am Start der Etappe in Marseille die Zunge herausstreckt - darauf liegen fünf Tabletten. Tonedron sei Simpsons Mittel der Wahl gewesen, sagt Bobet. Amphetamine sind damals weit verbreitet im Fahrerfeld. An diesem fatalen 13. Juli kommt allerdings noch mehr zusammen.