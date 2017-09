Harte Arbeit – gute Daten

Niederberger gehört zu den besten deutschen Torleuten. In der Saison 2015/2016 hielt er 93 Prozent aller Schüsse.



In der vergangenen Spielzeit lief es nicht so gut. Der 25-Jährige kassierte die meisten Gegentore in der Hauptrunde der DEL, konnte aber dennoch beachtliche 91,6 Prozent der Schüsse parieren. Gute Daten sind das Ergebnis harter Arbeit. Der Torwart legt viele Sonderschichten ein.