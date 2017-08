Wakeboard - Flugkünste auf dem Wasser

Julia Rick ist die beste Wakeboarderin der Welt Sie will doch nur Fliegen Eine Multimedia-Reportage von Jürgen Bröker (Autor/Fotos) und Matthias Ehring (Videos und Schnitt)

Sie ist nur 1,62 Meter groß und in ihrem Sport doch die Größte: Julia Rick ist die derzeit erfolgreichste Frau im Wakeboard-Fahren. Die 24-Jährige hat in den Jahren 2013 bis 2016 alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.



Rick ist in dieser Zeit vier Mal deutsche Meisterin, vier Mal Europameisterin und sogar fünf Mal Weltmeisterin geworden. Dabei gelang ihr in 2016 das einmalige Kunststück, als erste Frau in beiden Weltverbänden (IWWF und WWA) den Titel zu gewinnen. Auch die aktuelle Weltrangliste führt sie an. Ihre Karriere startete aber nicht auf einem breiten Board, sondern auf Skiern.