Zehnkampf - Königsdisziplin auch im Training

Alles in allem, sagt Kazmirek, habe er sehr viel Freude an seinem Dasein als Zehnkämpfer - trotz oder gerade wegen der intensiven Trainingsbelastung. Reich wird er mit seinem Sport nicht. Aber Kazmirek profitiert von der Spitzensportförderung der Bereitschaftspolizei in Koblenz. Dort ist er nach abgeschlossenem Studium Kommissar und aktuell fürs Training freigestellt.



Eine Option für die Zeit nach der Sportlerkarriere hat sich Kazmirek also bereits erarbeitet. Umso intensiver kann er sich auf das große Ziel fokussieren, an dem er in Rio noch so knapp vorbeigeschrammt ist: eine olympische Medaille.