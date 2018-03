College-Soccer - Eine aufregende Alternative

Vorbild Julian Gressel

Ein knappes Dutzend deutscher College-Fußballer hat den Sprung in die nordamerikanische Profiliga MLS geschafft. In der bevorstehenden Saison haben Fabian Herbers (Philadelphia Union), Tim Kübel (Toronto FC), Gordon Wild und Julian Gressel (beide Atlanta United) Profiverträge.



Besonders Gressels Beispiel motiviert: Aus der Regionalliga (Eintracht Bamberg) war er 2013 als 19-Jähriger ans Providence College in Rhode Island gewechselt. 2017 dann das erste Profijahr in der MLS mit fünf Toren in 32 Spielen für Atlanta - und der Auszeichnung "Rookie of the Year". Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler ist der erste Ausländer, der diesen Titel trägt.



Eine große Weltkarriere hat allerdings noch kein deutscher Collegefußballer gestartet. Was aber alle in der Tasche hatten, waren ein Abschluss - und wertvolle Lebenserfahrung.