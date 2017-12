Videobeweis

"Abschaffen" schimpfen die Gegner, "verbessern" fordern die Befürworter. Einig sind sich die meisten, dass sich an der Struktur des Videoassistenten etwas ändern muss.



Doch was wurde aus dem Büro des Videoassistenten fernab der Stadien in Köln-Deutz beeinflusst - und wieviele Fehlentscheidungen hat das neue Hilfsmittel verhindert?