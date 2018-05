Duale Karriere - Zwischen Beruf und Sport

Der Beruf Die Ergotherapeutin Ein Job als Absicherung

Laura Mertens ist Kaderathletin. Sie bekommt finanzielle Unterstützung von der Deutschen Sporthilfe. Außerdem ist sie im Programm der Zwillingskarriere der Sportstiftung NRW. Schon als Schülerin erhielt sie einen Zuschuss für die Internatskosten.



Parallel dazu hat die Sportstiftung NRW Mertens nach dem Abitur dabei unterstützt, ihr den Berufseinstieg zu ermöglichen. So konnte sie ihre Ausbildung gut koordinieren. An der Hochschule Niederrhein hat die Ringerin „Angewandte Therapiewissenschaften“ studiert.



Für den Fall, dass sie aufgrund des großen Aufwands für Sport, Job und Studium ihre Jahresstunden nicht erfüllt, hatte die Sportstiftung NRW eine Bürgschaft zugesichert. So konnte die Sportlerin verbindlich mit ihrem Budget planen, was ein wichtiger Faktor in einer Leistungssportkarriere ist.