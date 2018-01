Handball-EM 2018

Verzicht auf drei EM-Helden Gewagte Nominierung

Schon vor dem Turnier hält so mancher Handballexperte die Luft an. Nur acht Europameistern von 2016 gelingt der Sprung in den EM-Kader.



Die größte Überraschung ist die Nicht-Nominierung von Abwehrchef Finn Lemke, der zwei Jahre zuvor einer der Schlüsselfiguren für den Titelgewinn war. Auch die "Bad Boys" Rune Dahmke und Fabian Wiede nimmt Prokop nicht mit.



Früh gibt es dafür Kritik. Ihm wird vorgeworfen, seine ehemaligen Schützlinge aus Leipzig zu bevorzugen. Prokop selbst spricht von "taktischen Gründen".



