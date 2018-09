Segelfliegen - Lautlos durch die Luft

Der Pilot Matthias Arnold

Mit 14 Jahren saß Matthias Arnold zum ersten Mal in einem Segelflieger. Über einen Bekannten aus der Schule hatte er von diesem Sport gehört. Und auch wenn der erste Flug nur wenige Minuten dauerte, war Arnold sofort mit dem Fliegervirus infiziert.



Heute, mit 22 Jahren, ist er einer der besten deutschen Nachwuchspiloten. Arnold führt die deutsche Rangliste der Junioren im Streckenfliegen an und hat in diesem Jahr seinen ersten 1000-Kilometer-Streckenflug absolviert. Doch bevor er sich in seinen Flieger setzen kann, ist Teamwork angesagt.