Synchronschwimmen - Das Streben nach Perfektion

Randsport im Wasser

Amelie Ebert ist in ihrer Karriere schon bei vielen internationalen Wettkämpfen in der Gruppe und im Duett gestartet. Im Duett ging sie dabei auch mit Niclas Stöpel ins Wasser, einem von derzeit nur 16 männlichen Synchronschwimmern in Deutschland.



Ohnehin ist Synchronschwimmen eine Randsportart. Die Freien Schwimmer Bochum gehören zu gerade einmal 33 Vereinen in Deutschland, die Synchronschwimmen als Wettkampfsport anbieten. Ganze 727 Aktive zählte der Deutsche Schwimmverband 2017.



Übrigens war der Sport bis 2015 den Frauen vorbehalte. Erst vor drei Jahren wurden Männer zugelassen.